डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं

डोनाल्ड ट्रंप की नजरें अब क्यूबा पर, बोले- हमारे पास कई योजनाएं हैं

लेखन आबिद खान 01:52 pm Jun 25, 202601:52 pm

क्या है खबर?

ईरान के साथ शांति वार्ता पर बातचीत के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए मोर्चे पर हस्तक्षेप के संकेत दिए हैं। इस बार उन्होंने बिना नाम लिए क्यूबा पर हमले के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, "हमारी सेना कितनी अच्छी है? ईरान को तो लगभग एक घंटे में ही हरा दिया। वेनेजुएला को भी हरा दिया गया। मुझे लगता है कि अभी हमें और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम उत्साहित नहीं होना चाहते।"