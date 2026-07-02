डोनाल्ड ट्रंप की पिछले साल की कमाई में क्रिप्टोकरेंसी का सबसे बड़ा हिस्सा रहा

डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टोकरेंसी से कमाए 13,000 करोड़ रुपये, बोले- कुछ गलत नहीं, सब कमा रहे

लेखन आबिद खान 01:37 pm Jul 02, 202601:37 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कारोबार रियल एस्टेट से लेकर गोल्फ कोर्स और मीडिया क्षेत्र तक फैला हुआ है। हालांकि, बीते साल उन्होंने सबसे ज्यादा रुपये क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के जरिए कमाए हैं। ट्रंप की 2025 की अनिवार्य वित्तीय घोषणा से पता चलता है कि उन्होंने पिछले साल केवल क्रिप्टोकरेंसी से 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए, जो उनकी आय का सबसे बड़ा स्त्रोत बन गई है। इसके बाद सबसे ज्यादा आय उन्हें गोल्फ कोर्स से हुई है।