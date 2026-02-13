डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे की पुष्टि की, कहा- अप्रैल में शी जिनपिंग से मुलाकात करूंगा

डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात करेंगे

लेखन गजेंद्र 11:45 am Feb 13, 202611:45 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को पुष्टि की कि वह इस साल अप्रैल में बीजिंग की यात्रा करेंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा, "चीन के साथ हमारे संबंध इस समय बहुत अच्छे हैं। मैं अप्रैल में राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करूंगा। वे इस साल के अंत में अमेरिका आएंगे, और मैं इस मुलाकात के लिए उत्सुक हूं।"