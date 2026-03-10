ट्रंप का दावा- ईरान के साथ युद्ध लगभग समाप्त, मोजतबा की जगह दूसरे को लाएगा अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है

लेखन गजेंद्र 09:47 am Mar 10, 202609:47 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर रहा कि अब यह लगभग समाप्ति की ओर है क्योंकि ईरान के पास कोई सैन्य ताकत नहीं बची है। उन्होंने CBS न्यूज के साथ एक फोन इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने युद्ध के शुरूआत में ही ईरान के 3,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने ईरान के नए सर्वोच्च नेता चुने गए मोजतबा खामेनेई और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी बयान दिया।