ट्रंप का दावा- इटालियन प्रधानमंत्री ने फोटो खींचवाने के लिए 'विनती' की, मेलोनी बोलीं- ये मनगढ़ंत

मेलानी का बयान

मेलानी बोलीं- मैं और इटली कभी विनती नहीं करते

मेलोनी ने कहा, "ट्रंप का बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं, मैं सचमुच हैरान हूं। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही सहयोगियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। हालांकि, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए: मैं और इटली कभी भीख नहीं मांगते।" ट्रंप के बयान के विरोध में इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है।