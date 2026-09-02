डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका के लगभग पूर्ण नियंत्रण का दावा किया

डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका के लगभग पूर्ण नियंत्रण का दावा किया

लेखन गजेंद्र 09:42 am Sep 02, 202609:42 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उनका ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य पर लगभग पूर्ण नियंत्रण हो गया है और वह मौजूदा स्थिति से काफी खुश हैं। ट्रंप ने यह दावा तब किया, जब अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नए सिरे से हवाई हमले शुरू किए हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि उन्हें ईरान को समझौते के लिए मजबूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।