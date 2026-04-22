अमेरिका-ईरान तनाव: डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम बढ़ाया, लेकिन नाकेबंदी जारी रहेगी

बयान पाकिस्तान के अनुरोध के बाद लिया फैसला ट्रंप ने बताया कि यह फैसला पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपील के बाद लिया गया। दोनों नेताओं ने अमेरिका से सैन्य कार्रवाई रोकने और बातचीत को मौका देने का अनुरोध किया था। शहबाज ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष युद्धविराम का सम्मान करेंगे और इस्लामाबाद में प्रस्तावित बातचीत के जरिए स्थायी शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

बयान ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा, "पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर, ईरान पर हमले को तब तक रोका गया है, जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक संयुक्त प्रस्ताव लेकर नहीं आते। इसलिए मैंने अपनी सेना को नाकेबंदी जारी रखने और पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। साथ ही, मैं युद्धविराम को तब तक बढ़ा रहा हूं, जब तक उनका प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती।"

Advertisement

नाकेबंदी नाकेबंदी रहेगी जारी युद्धविराम बढ़ा दिया गया है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नाकेबंदी जारी रखी है, खासकर होरमुज जलडमरूमध्य के आसपास। इस नाकेबंदी से व्यापार पर असर पड़ा है और यह बातचीत में बड़ी बाधा बनी हुई है। हाल ही में अमेरिका द्वारा एक ईरानी मालवाहक जहाज को जब्त करने की खबर के बाद तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने इस कार्रवाई पर जवाबी कदम उठाने की चेतावनी भी दी है।

Advertisement