ट्रंप ने भारत पर 25 और चीन पर 40 प्रतिशत नया टैरिफ लगाया (फाइल तस्वीर)

ट्रंप ने भारत पर 25 और चीन पर 40 प्रतिशत नया टैरिफ लगाया

लेखन गजेंद्र 07:18 pm Nov 25, 202607:18 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में हार से बौखलाए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और चीन समेत 14 देशों पर नया टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। इस टैरिफ श्रेणी में 6 अन्य देश शामिल हैं। सबसे अधिक टैरिफ चीन पर 40 प्रतिशत लगाने का प्रस्ताव है। जापान और बांग्लादेश समेत 4 देशों पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।