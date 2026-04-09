व्हाइट हाउस ने कहा- डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 10-सूत्रीय प्रस्ताव को कूड़ेदान में डाला

बयान

प्रस्ताव को कूड़ेदान में डाला

लेविट ने कहा, "ईरान की ओर से पेश किया गया 10 सूत्रीय प्रस्ताव मूलरूप से बेपरवाह, अस्वीकार्य और पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। इसे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी समझौता करने वाली टीम ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। मीडिया में कहा जा रहा है कि उस प्रस्ताव को अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है, जो पूरी तरह गलत और झठ है।" उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान की इच्छाओं को समझौते के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे।