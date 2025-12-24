जेफरी एपस्टीन के नए दस्तावेजों में ट्रंप पर बलात्कार का आरोप, न्याय विभाग ने खारिज किया

जेफरी एपस्टीन के नए दस्तावेजों में ट्रंप पर बलात्कार के आरोप

लेखन गजेंद्र 09:36 am Dec 24, 202509:36 am

क्या है खबर?

अमेरिका के दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की जांच के सिलसिले में अमेरिकी न्याय विभाग ने नए दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बलात्कार के आरोप हैं। दस्तावेजों के अनुसार, ट्रंप पर कई साल पहले एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। हालांकि, न्याय विभाग ने इसे सनसनीखेज बताकर खारिज कर दिया है। विभाग ने कहा कि अगर आरोपों में जरा भी सच्चाई होती तो इनका इस्तेमाल ट्रंप के खिलाफ पहले ही हो जाता।