जेफरी एपस्टीन के नए दस्तावेजों में ट्रंप पर बलात्कार का आरोप, न्याय विभाग ने खारिज किया
क्या है खबर?
अमेरिका के दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की जांच के सिलसिले में अमेरिकी न्याय विभाग ने नए दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बलात्कार के आरोप हैं। दस्तावेजों के अनुसार, ट्रंप पर कई साल पहले एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। हालांकि, न्याय विभाग ने इसे सनसनीखेज बताकर खारिज कर दिया है। विभाग ने कहा कि अगर आरोपों में जरा भी सच्चाई होती तो इनका इस्तेमाल ट्रंप के खिलाफ पहले ही हो जाता।
जांच
क्या है बलात्कार का आरोप?
संघीय जांच ब्यूरो (FBI) की 27 अक्टूबर, 2020 की एक रिपोर्ट में एक पूर्व लिमोसिन ड्राइवर का बयान दर्ज है, जिसमें उसने 1995 में ट्रंप और एपस्टीन के बीच हुई बातचीत का जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अज्ञात महिला ने बताया था कि उसका बलात्कार हुआ है, जिसका जिक्र ट्रंप और एपस्टीन के संदर्भ में था। महिला ने इस संबंध में पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन जनवरी 2000 में उसकी लाश मिली थी।
बयान
न्याय विभाग ने क्या कहा?
न्याय विभाग ने नए दस्तावेज जारी होने के बाद एक्स पर कहा, "कुछ दस्तावेजों में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ़ झूठे और सनसनीखेज दावे हैं, जिन्हें 2020 के चुनाव से ठीक पहले FBI को सौंपा गया था। ये दावे बेबुनियाद और झूठे हैं, अगर इनमें थोड़ी भी सच्चाई होती, तो इनका इस्तेमाल ट्रंप के खिलाफ़ पहले हो चुका होता। फिर भी, कानून और पारदर्शिता के कारण, विभाग एपस्टीन पीड़ितों के लिए जरूरी सुरक्षा के साथ दस्तावेजों को जारी कर रहा है।"
दस्तावेज
जारी हुए हैं 30,000 नए दस्तावेज, ट्रंप की यात्रा का भी जिक्र
न्याय विभाग ने मंगलवार को एपस्टीन से जुड़े 30,000 नई फाइलों को जारी किया है, जिसमें एपस्टीन के निजी जेट के उड़ान के रिकॉर्ड में राष्ट्रपति ट्रंप का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि ट्रंप ने एपस्टीन की निजी जेट से 8 बार उड़ान भरी थी, जिसमें ट्रंप 1993-1996 के बीच 8 उड़ानों में यात्री थे, जिनमें घिसलेन मैक्सवेल के साथ 4 उड़ानें भी शामिल हैं। हालांकि, अधिकारियों ने राष्ट्रपति पर किसी आपराधिक संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया है।