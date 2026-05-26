क्या अमेरिकी विदेश मंत्री ने ट्रंप को 'बेवकूफ' कहा, क्यों डिलीट करना पड़ा वीडियो?

अमेरिका के विदेश मंत्री हाल ही में भारत दौरे पर थे। इस दौरान कई अहम वजहों के साथ-साथ उनका दौरा एक विवादित टिप्पणियों के चलते भी सुर्खियों में आ गया। विवाद इतना बढ़ा कि रुबियो के कार्यालय को सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। कुछ लोगों ने रुबियो की इस टिप्पणी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ दिया, जिसके बाद मामला और जटिल हो गया। आइए पूरा विवाद समझते हैं।

शुरुआत कैसे हुई विवाद की शुरुआत? दरअसल, 24 मई को रुबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ होने वाली नस्लवादी टिप्पणियों के बारे में पूछा। इस पर रुबियो ने कहा, "अमेरिका में भी बेवकूफ लोग हैं जो हर समय मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां करते रहते हैं।" पत्रकार ने बाद में स्पष्ट किया कि उसका सवाल ट्रंप की उन टिप्पणियों से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने भारत को 'नरक' बताया था।

ट्रंप ट्रंप ने भारत के बारे में क्या कहा था? पिछले महीने ट्रंप ने रूढ़िवादी टिप्पणीकार माइकल सैवेज के एक पत्र को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया था। इसमें जन्मजात नागरिकता को लेकर भारत-चीन समेत अन्य देशों को 'नरक' कहा गया था। पत्र में लिखा था, "जब लोग अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में हवाई जहाज से यहां आ रहे हैं, यहां एक बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है, और फिर वे परिवार को चीन-भारत या दुनिया की अन्य नरक जैसी जगह से ले आते हैं।"

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संबंध रुबियो के बयान को ट्रंप से क्यों जोड़ा गया? हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि रुबियो किसे 'मूर्ख' कह रहे थे, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल होने लगा। लोग मतलब निकालने लगे कि रुबियो ने जाने-अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप की टिप्पणियों को 'बेवकूफी भरा' बताया। रुबियो और ट्रंप के बीच अतीत में हुए तनाव को देखते हुए लोगों ने तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लिया कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति पर अनजाने में किया गया हमला था।

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