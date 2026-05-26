फिल्म 'अल्फा' को लेकर आया बड़ा अपडेट

फिल्म 'अल्फा' के लिए आलिया भट्‌ट की बड़ी तैयारी, पहली बार दिखेगा खतरनाक अवतार

लेखन ज्योति सिंह 11:13 am May 26, 202611:13 am

क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स की पहली महिला सुपरहीरो फिल्म 'अल्फा' 2026 में तहलका मचाने के लिए तैयार है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जो उन्हें उत्साहित कर देगी। दरअसल, फिल्म में आलिया भट्‌ट के किरदार को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि अभिनेत्री इसमें एक जासूस की भूमिका में होंगी, उनका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दरअसल आलिया फिल्म में एक खतरनाक अवतार में दिखेंगी।