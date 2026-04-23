ट्रंप ने अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर सवाल उठाया, भारत-चीन को 'नरक' कहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की जन्मजात नागरिकता की कानूनी सुविधा पर सवाल उठाया है और भारत-चीन समेत अन्य देशों को 'नरक' कहा है। ट्रंप ने यह विवादित टिप्पणी ट्रुथ पर साझा एक पत्र में की है, जिसमें जन्मजात नागरिकता को लेकर चल रही बहस को केंद्र में रखा गया है। पत्र में दावा है कि यह नीति आप्रवासियों को अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने और परिवार बसाने में सक्षम बनाती है।

बयान भारत के बारे में क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने पत्र में अमेरिकी संविधान को लेकर कहा कि संविधान हवाई यात्रा से पहले लिखा गया था। उन्होंने लिखा, "आप कह सकते हैं, ये कुछ तर्क कितने रेलिवेंट हैं जब लोग अपनी गर्भावस्था के नौवें महीने में हवाई जहाज से यहां आ रहे हैं, यहां एक बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है, और फिर वे परिवार को चीन-भारत या दुनिया की अन्य नरक जैसी जगह से ले आते हैं। यह देखने के लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं।"

मुद्दा वकीलों द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए ट्रंप ने पत्र में लिखा कि अमेरिका के किसी भी शहर से आगे जाकर यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि इस देश पर जन्मजात नागरिकता का क्या असर हुआ है। उन्होंने लिखा कि उन्हें बहुत अजीब लगता है जब समझदार, स्मार्ट वकील जन्मजात नागरिकता की वकालत करते हैं। उन्होंने लिखा, "इसीलिए मैंने अपने सोशल चैनल पर एक पोल डाला जहां मैंने कहा, जन्मजात नागरिकता पर नेशनल वोट होना चाहिए। इसे वकीलों के हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए।"

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