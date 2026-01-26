क्या डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस ने रोका भारत-अमेरिका व्यापार समझौता? रिपब्लिकन सीनेटर ने किया खुलासा

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के भीतर दरारें तब सुर्खियों में आ गई, जब सीनेटर टेड क्रूज की सामने आए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने खुले तौर पर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कौन रोक रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की दुनिया के खिलाफ टैरिफ आधारित व्यापार नीति की भी निंदा की है।

दावा क्रूज ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या किया दावा? एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिपब्लिकन सीनेटर क्रूज की ऑडियो रिकॉर्डिंग से से पता चलता है कि कि उन्होंने भारत के साथ व्यापार समझौते में देरी के लिए व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दोषी ठहराया है। रिकॉर्डिंग में क्रूज अपने समर्थकों से यह भी कहते सुनाई देते हैं कि वे भारत के साथ व्यापार समझौता कराने के लिए व्हाइट हाउस के साथ संघर्ष कर रहे हैं।

जानकारी रिपब्लिकन सूत्र ने उपलब्ध कराई क्रूज की रिकॉर्डिंग एक्सियोस के अनुसार, लगभग 10 मिनट की ये ऑडियो रिकॉर्डिंग एक रिपब्लिकन सूत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई थीं और इन्हें 2025 के शुरुआती और मध्य में रिकॉर्ड किया गया था। इनमें क्रूज निजी दानदाताओं से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं।

असहमति ट्रंप के टैरिफ पर असहमति क्रूज ने राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापार नीति का मजाक उड़ाया और कथित तौर पर दानदाताओं को चेतावनी दी कि अमेरिकी टैरिफ देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकते हैं और राष्ट्रपति के महाभियोग का कारण बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 की शुरुआत में टैरिफ लागू करने के बाद उन्होंने और कुछ अन्य सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात कर टैरिफ वापसी की मांग की थी, लेकिन उन्होंने फटकार लगाई और गालियां देकर फोन रख दिया।

समझाइश क्रूज ने ट्रंप को किस तरह समझाया? रिपोर्ट के अनुसार, क्रूज ने टैरिफ को लेकर ट्रंप से कहा था "मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर नवंबर 2026 तक शेयरों में 30 प्रतिशत की गिरावट आती है और सुपरमार्केट में कीमतें 10-20 प्रतिशत बढ़ जाती हैं, तो हम चुनाव में भीषण हार का सामना करेंगे। आप प्रतिनिधि सभा हार जाएंगे, आप सीनेट हार जाएंगे और अगले 2 साल हर हफ्ते महाभियोग का सामना करते हुए बीतेंगे।" इस पर ट्रंप ने गुस्सा करते हुए कहा था, "तुम भाड़ में जाओ, टेड।"

समझौता भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर क्या बोले क्रूज? क्रूज ने दानदाताओं को भारत के साथ व्यापार समझौते को स्वीकार करने के लिए व्हाइट हाउस से संघर्ष करने के बारे में भी बताया। जब कोई दानदाता पूछता है कि प्रशासन में कौन ऐसे समझौतों तक पहुंचने का विरोध कर रहा है, तो क्रूज व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो, उपराष्ट्रपति वैंस और राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने इस समझौते की असफलता में मुख्य रूप से नवारो और वैंस का हाथ बताया है।

हमला क्रूज ने वैंस पर बोला हमला क्रूज रिकॉर्डिंग में बार-बार वैंस का जिक्र करते हैं, उन्हें पॉडकास्टर टकर कार्लसन से जोड़ते हैं और उन पर पॉडकास्टर की हस्तक्षेप-विरोधी विदेश नीति को बढ़ाने का आरोप लगाते हैं। क्रूज ने कहा, "टकर ने वैंस को बनाया। वह टकर का शिष्य है और दोनों एक हैं।" क्रूज कार्लसन के खिलाफ महीनों से अभियान चला रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से कार्लसन को वैंस से जोड़ने से परहेज किया है।