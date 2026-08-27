क्या चीन ने समय पर नहीं दी नेपाल को बाढ़ की चेतावनी, क्यों उठ रहे सवाल?

लोगों ने दावा किया कि जब रसुवागढ़ी-ग्यिरोंग और ग्यिरोंग बंदरगाह बाढ़ से प्रभावित हुई, तभी चीन चेतावनी जारी कर सकता था।

स्थानीय समाचार पत्र उकेरा के अनुसार, तिब्बत के केरंग में सुबह लगभग 10:30 बजे बाढ़ आई, जब नेपाल में सुबह के 8:15 बज रहे थे। इसके 45 मिनट बाद, यह बाढ़ नेपाल की भोटे कोशी नदी प्रणाली में फैल गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आपदा की जानकारी नेपाल को स्थानीय लोगों से मिली, न कि चीन से।