बांग्लादेश में बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत

लेखन Manoj Panchal 10:11 pm Dec 24, 202510:11 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बुधवार (24 दिसंबर) शाम मोगबाजार चौराहे पर एक बम धमाके में 21 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पीड़ित की पहचान सैफुल सियाम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसके सिर पर उस देसी बम (IED) से चोट लगी, जिसे मोगबाजार फ्लाईओवर से फेंका गया था। स्थानीय मीडिया ने बताया कि घटना शाम करीब 7:10 बजे बांग्लादेश मुक्तिजोद्धा संसद सेंट्रल कमांड और असेंबलीज़ ऑफ़ गॉड चर्च के पास हुई।