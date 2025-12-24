बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत
क्या है खबर?
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बुधवार (24 दिसंबर) शाम मोगबाजार चौराहे पर एक बम धमाके में 21 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पीड़ित की पहचान सैफुल सियाम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसके सिर पर उस देसी बम (IED) से चोट लगी, जिसे मोगबाजार फ्लाईओवर से फेंका गया था। स्थानीय मीडिया ने बताया कि घटना शाम करीब 7:10 बजे बांग्लादेश मुक्तिजोद्धा संसद सेंट्रल कमांड और असेंबलीज़ ऑफ़ गॉड चर्च के पास हुई।
चश्मदीद
चश्मदीद ने बताई आंखों देखी
पीड़ित सियाम मोगबाजार में ही एक ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकान पर काम करता था। वह नाश्ता खरीदने के लिए बाहर निकला था, तभी धमाका हो गया। पास की एक चाय की दुकान के मालिक फारूक ने आखिरी पलों को याद करते हुए मीडिया को बताया कि धमाके से ठीक पहले सियाम ने एक कप चाय मांगी थी। फारूक ने बताया, "मैंने देखा कि सियाम जमीन पर गिर गया था और उसके सिर से खून निकल रहा था।"
बांग्लादेश के हालात
दोहरी सुरक्षा के बीच हुई घटना
यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रभावशाली जिया परिवार के उत्तराधिकारी तारीक रहमान गुरुवार को 17 साल बाद लंदन से अपने देश लौटने वाले हैं। इससे पहले गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एमडी जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकतम सतर्कता बनाए रखने और उच्च स्तरीय सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। रहमान के आगमन से पहले ढाका में दोहरी सुरक्षा है।