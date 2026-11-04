फ्रांस में ब्लड सैंपल स्टोर करने वाली यूनिट्स पर साइबर हमला

फ्रांस में ब्लड सैंपल स्टोर करने वाली यूनिट्स पर साइबर हमला, तापमान बढ़ाने की हुई कोशिश

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:29 am Nov 04, 202609:29 am

क्या है खबर?

फ्रांस में रक्त के नमूने सुरक्षित रखने वाली कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं पर साइबर हमला हुआ है। साप्ताहिक अखबार ले कैनार्ड एनचेन की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक, हैकरों ने इन यूनिट्स का तापमान बढ़ाकर 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने की कोशिश की। इन सुविधाओं का इस्तेमाल फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त सेवा करती है। हमले के कारण रक्त के नमूनों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई थी। हालांकि, समय रहते इसका पता चलने से बड़ा नुकसान टल गया।