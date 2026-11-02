यूरोप में साइबर हमलावरों ने फ्रिज को फिर बनाया निशाना

यूरोप में साइबर हमलावरों ने फ्रिज को फिर बनाया निशाना, इन देशों में सुपरमार्केट प्रभावित

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:36 pm Nov 02, 202609:36 pm

क्या है खबर?

यूरोप में साइबर हमलावरों ने एक बार फिर सुपरमार्केट के फ्रिज और फ्रीजर को निशाना बनाया है। इसके चलते कई दुकानों में रखे खाने का तापमान अचानक बढ़ गया और बड़ी मात्रा में सामान खराब हो गया। एक महीने से भी कम समय में इस तरह की यह दूसरी घटना है। इससे यूरोप के जरूरी खाद्य भंडारण सिस्टम और उनकी डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल किसी ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है।