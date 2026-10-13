फ्रांस में सुपरमार्केट के फ्रिज पर साइबर हमला, 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान

इस हमले से कैरेफोर के 80 सुपरमार्केट प्रभावित हुए, जबकि मोनोप्रिक्स ने अपने करीब 5 प्रतिशत स्टोर पर असर पड़ने की जानकारी दी।

इंटरमार्चे के मालिक समूह के अनुसार, उसके लगभग 150 स्टोर में रेफ्रिजरेशन इकाइयों का तापमान 6 घंटे तक 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। खाने की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खराब सामान फेंकना पड़ा।

कुछ लोग पिघले हुए जमे खाद्य पदार्थों को कचरे में डालते दिखे। कुल आर्थिक नुकसान का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है।