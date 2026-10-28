अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साइबर हमला, ऑनलाइन सेवा ठप

फेडरल इलेक्शन कमीशन राजनीतिक उम्मीदवारों और समितियों के खर्च का हिसाब रखता है।

वेबसाइट की सेवा बंद होने से संगठन जरूरी 24 घंटे और 48 घंटे वाली खर्च रिपोर्ट जमा नहीं कर पा रहे हैं। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि राजनीतिक समूह किसी चुनावी क्षेत्र में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं।

चुनावी खर्च पर नजर रखने वाली संस्था के प्रमुख स्टीवन मेले ने कहा कि उन्होंने अपने 26 साल के अनुभव में ऐसा पहली बार देखा है।