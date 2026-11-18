पाकिस्तान की ओर से भारत में होने वाली SCO बैठक में जलवायु पर्यावरण मंत्री मुसादिक मसूद मलिक आएंगे

क्या SCO बैठक में पाकिस्तान उठा सकता है सिंधु जल मुद्दा? नामित मंत्री से आशंका बढ़ी

लेखन गजेंद्र 07:14 pm Nov 18, 202607:14 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तहत सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और सांस्कृतिक मंत्री औरंगजेब खान खिची को बुलाया था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार उनकी जगह जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को भेज रही है। मलिक वही हैं, जिन्होंने पिछले दिनों सिंधु समझौते को लेकर भारत के खिलाफ घृणित-हिंसक टिप्पणी की थी। पाकिस्तान मलिक को क्यों भेज रहा है? आइए, जानें।