नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा, 3 लोगों की मौत के बाद 6 शहरों में कर्फ्यू

हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इनमें प्रदर्शनकारी, नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं।

कई स्थानों पर दर्जनों वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कम से कम 2 लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। हालांकि, ये पता नहीं है कि ये गोली पुलिस ने चलाई थी या नहीं।

वहीं, एक इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं।