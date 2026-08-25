चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के BRICS शिखर सम्मेलन के लिए आ सकते हैं भारत

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के BRICS शिखर सम्मेलन के लिए आ सकते हैं भारत - रिपोर्ट

लेखन भारत शर्मा 01:20 pm Aug 25, 202601:20 pm

क्या है खबर?

भारत और चीन के बीच जारी सीमा तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यदि इस दौरे की आधिकारिक पुष्टि होती है, तो यह पिछले 7 वर्षों में जिनपिंग की पहली भारत यात्रा होगी, जो दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का संकेत हो सकती है।