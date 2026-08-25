चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के BRICS शिखर सम्मेलन के लिए आ सकते हैं भारत - रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारत और चीन के बीच जारी सीमा तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यदि इस दौरे की आधिकारिक पुष्टि होती है, तो यह पिछले 7 वर्षों में जिनपिंग की पहली भारत यात्रा होगी, जो दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का संकेत हो सकती है।
संभावना
जिनपिंग के साथ होगा एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल
रिपोर्ट के अनुसार, जिनपिंग के साथ लगभग 400 अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल होने की उम्मीद है, जो 2019 में भारत की उनकी पिछली यात्रा में उनके साथ आए 200 से भी कम अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से कहीं अधिक बड़ा है।
हालांकि, चीनी विदेश मंत्रालय ने अभी तक जिनपिंग के यात्रा कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है जिनपिंग इस सम्मेनल में आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसकी तैयारियां जारी है।
राय
BRICS पर क्या है चीन की राय?
चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, वह BRICS सहयोग को महत्व देता है और सक्रिय रूप से भाग लेता है। वह मेजबान के रूप में भारत का समर्थन भी करते हैं।
बता दें कि हाल के वर्षों में, दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों को फिर से मजबूत करने के प्रयास किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल चीन का दौरा किया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने भी हाल ही में बीजिंग का दौरा किया था।
पृष्ठभूमि
साल 2020 में गलवान हिंसा के बाद बढ़ा था तनाव
भारत और चीन के रिश्तों में जून 2020 में हुई गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद से भारी खटास आ गई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे।
इसके बाद 3,800 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य गतिरोध पैदा हो गया था।
हालांकि, अक्टूबर 2024 में दोनों देश सेनाओं को पीछे हटाने के समझौते पर सहमत हुए थे, लेकिन कई कूटनीतिक और रणनीतिक मतभेद अब भी अनसुलझे हैं।