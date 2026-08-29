चीन ने गलवान संघर्ष का नेतृत्व करने वाले जनरल को शीर्ष राजनीतिक सलाहकार निकाय से हटाया

फरवरी 2016 में झाओ चीन के पुनर्गठित पश्चिमी कमान के पहले कमांडर बने थे। 2017 में डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के समय वे ही कमान संभाल रहे थे। ये झड़प 72 दिनों तक चली थी।

मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव बढ़ने के समय भी झाओ कमांडर थे। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी संघर्ष हुआ, जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने-सामने की लड़ाई हुई।