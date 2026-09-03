चीन की सरकार ने कथित अकादमिक कदाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है

चीन में अब शोधकर्ताओं पर कार्रवाई: 40 के खिलाफ जांच शुरू, 4 से पद छीने गए

लेखन आबिद खान 06:38 pm Sep 03, 202606:38 pm

क्या है खबर?

चीन की सरकार अब शोधकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसे कथित अकादमिक कदाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक कार्रवाई बताया जा रहा है। इसके तहत 4 प्रमुख शिक्षाविदों को अपने पदों से हाथ धोना पड़ा है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों-अस्पतालों में कार्यरत 40 से अधिक शोधकर्ताओं के खिलाफ जांच शुरू की गई है। हाल ही में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैज्ञानिक अनुसंधान में कदाचार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही थी।