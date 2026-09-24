ऑस्ट्रेलिया से निकले अमेरिकी लड़ाकू विमान के पुर्जे हांगकांग पहुंचे, चीन के हाथ लगने का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, शिपमेंट में F-35 विमान की कॉकपिट कैनोपी और हथियार रखने वाले हिस्से का दरवाजा शामिल है।

अमेरिका के लिए चिंता की बात ये है कि इन पुर्जों पर रडार से बचने के लिए खास सामग्री की परत चढ़ी हुई है। इस वजह से विमान की स्टेल्थ क्षमताएं बढ़ जाती हैं।

ये परत रेडियो तरंगों को सोख लेती हैं और उन्हें वापस भेजने के बजाय गर्मी में बदल देती हैं। इससे विमान रडार के पकड़ में नहीं आता।