चीन ने की वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा, उठाई मादुरो की रिहाई की मांग

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की दुनियाभर में निंदा हो रही है। रूस और अन्य देशों के बाद अब चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को तुरंत रिहा करने की मांग की है। इसके साथ ही बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करने का आह्वान किया है। दूसरी ओर अमेरिका के विपक्षी दलों ने ट्रंप की कार्रवाई को गलत ठहराया है। आइए जानते हैं चीन ने कार्रवाई पर क्या कहा है।

उल्लंघन चीन ने कार्रवाई को बताया अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "अमेरिका के इस कदम का चीन कड़ा विरोध करता है। अमेरिका द्वारा अपदस्थ किए गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिका का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।"

मांग चीन ने की मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग चीनी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "चीन अमेरिका से अपदस्थ राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें तुरंत रिहा करने, वेनेजुएला सरकार को गिराने का प्रयास रोकने और बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने का भी आह्वान करता है।" इससे पहले शनिवार को भी चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की कार्रवाई एक वर्चस्ववादी कृत्य बताया था और कहा था कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर रूप से उल्लंघन है।

Advertisement

स्तब्ध मादुरो के खिलाफ कार्रवाई से स्तब्ध है चीन चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के खिलाफ की कार्रवाई पर पूछे गए सवाल पर कहा कि वह एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ अमेरिका द्वारा सेना का खुलेआम इस्तेमाल किए जाने और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई से बेहद स्तब्ध है और इसकी कड़ी निंदा करता है। चीन ने कहा कि इस तरह के वर्चस्ववादी कृत्य लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र में शांति और वहां के लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं।

Advertisement