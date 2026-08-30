चीन ने तिब्बत बाढ़ से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया से हटवाए- रिपोर्ट

लंदन के सोआस विश्वविद्यालय में चीन संस्थान के निदेशक स्टीव त्सांग ने द गार्डियन से कहा, "तिब्बत से जुड़ी हर चीज को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता है। इसलिए कोई भी ऐसी कोई बात रिपोर्ट नहीं करेगा जिसे शीर्ष स्तर से मंजूरी न मिली हो।"

वहीं, नेपाल संसद के पूर्व सदस्य राजेंद्र बाजगैन ने कहा, "चीन बाढ़ के फुटेज डिलीट कर रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।"