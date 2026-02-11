कनाडा के एक स्कूल में गोलीबारी; बंदूकधारी समेत 10 लोग मारे गए, 25 घायल

गोलीबारी

दूसरे हमलावर के भी शामिल होने का शक

पुलिस को शक है कि हमले में एक अन्य हमलावर भी शामिल था, जो अभी फरार है। फिलहाल उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। टम्बलर रिज और उसके आसपास के इलाकों में मोबाइल फोन पर एक आपातकालीन अलर्ट भेजा गया है, जिसमें संदिग्ध को "भूरे बालों वाली, ड्रेस पहने एक महिला" के रूप में वर्णित किया गया है। पुलिस 2,400 आबादी वाले टम्बलर रिज कस्बे के निवासियों से घर के अंदर रहने का अनुरोध कर रहे हैं।