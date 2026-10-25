ब्राजील में आज चुनाव: लूला चौथी बार राष्ट्रपति बनने की दौड़ में, बोल्सोनारो दे रहे कड़ी टक्कर

लूला ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रियो डी जनेरियो के मशहूर कोपाकबाना बीच पर रैली की। उन्होंने कहा, "हम चुनाव जीतेंगे, इसका एक सीधा सा कारण है: जनता वास्तव में बदलाव चाहती है,। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं जाना चाहते।"

वहीं, बोल्सोनारो ने मिनास गेरैस की राजधानी बेलो होराइजोंटे में रैली निकाली। उन्होंने कहा, "समय आ गया है। देश के भविष्य को अगले 30-40 सालों के लिए आकार देने से पहले केवल कुछ ही घंटे बचे हैं।"