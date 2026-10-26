ब्राजील में ट्रंप के कट्टर विरोधी लूला ने चौथी बार जीता राष्ट्रपति का चुनाव

ब्राजील में ट्रंप के कट्टर विरोधी लूला ने चौथी बार जीता राष्ट्रपति का चुनाव

लेखन गजेंद्र 09:46 am Oct 26, 202609:46 am

क्या है खबर?

ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर लुईज इनासियो लूला डा सिल्वा ने अपनी वापसी की है। उन्होंने चौथी बार चुनाव जीत कर इतिहास बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर विरोधी वामपंथी लूला ने ब्राजील के दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के सबसे बड़े बेटे, सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराया है। चौंकाने वाले नतीजों ने ओपिनियन पोल को गलत साबित कर दिया। साथ ही, पूरे लैटिन अमेरिका में चल रहे दक्षिणपंथी उभार को भी रोका है।