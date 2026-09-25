बेंजामिन नेतन्याहू ने UNGC में मंच से लहराया पेजर, हिजबुल्लाह को दी खुली चेतावनी

नेतन्याहू ने पेजर को हवा में लहराहते हुए कहा, "क्या आपको यह बीपर्स (पेजर) याद हैं? खैर, मैं आपको यह बता सकता हूं कि हिजबुल्लाह निश्चित रूप से उन्हें बहुत अच्छी तरह याद रखता है।"

पेजर पर दिया गया संदेश सितंबर 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरणों से हुए विस्फोटों से संबंधित था।

इन विस्फोटों में आम नागरिकों सहित कई लोग मारे गए और घायल हुए थे। इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया गया था।