अमेरिका-ईरान समझौते पर नेतन्याहू बोले- मेरे प्रधानमंत्री रहने तक ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा

बयान

ईरान यहूदी देश को खत्म करना चाहता है- नेतन्याहू

नेतन्याहू ने लिखा, 'जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। इस मुद्दे पर मेरे और ट्रंप के बीच पूरी सहमति है। 30 साल से मैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अभियान चला रहा हूं। अभियान नहीं होता, तो ईरान के पास इजरायल के लिए परमाणु बम होते। ईरान यहूदी देश को खत्म करना चाहता है, जिसे रोकने के लिए मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा। मेरे प्रधानमंत्री रहने तक यह मुमकिन नहीं।'