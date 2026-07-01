नेतन्याहू ने जरूरत पड़ने पर ईरान पर दोबारा हमले की बात कही

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले- जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमला करेंगे

लेखन गजेंद्र 12:06 pm Jul 01, 202612:06 pm

क्या है खबर?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल ईरान पर फिर से हमला करेगा। उन्होंने इजरायली चैनल 14 को दिए साक्षात्कार में कहा कि ईरान युद्ध में खुद को परमाणु बमों से बचाया है और इजरायल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए स्वतंत्र कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा, "यदि आवश्यक हुआ तो ईरान पर तीसरा हमला होगा। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे।"