इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले- जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमला करेंगे

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले- जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमला करेंगे
क्या है खबर?
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल ईरान पर फिर से हमला करेगा। उन्होंने इजरायली चैनल 14 को दिए साक्षात्कार में कहा कि ईरान युद्ध में खुद को परमाणु बमों से बचाया है और इजरायल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए स्वतंत्र कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा, "यदि आवश्यक हुआ तो ईरान पर तीसरा हमला होगा। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे।"
बयान
नेतन्याहू ने कहा- गाजा युद्ध के 3 लक्ष्य में 2 हासिल किए
नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने गाजा युद्ध के 3 लक्ष्यों में 2 को हासिल कर लिया है। इसमें पहला, बंधकों को वापस लाना और दूसरा हमास को सैन्य खतरे के रूप में समाप्त करना शामिल था। उन्होंने तीसरे उद्देश्य के बारे में बताया, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इजरायल का तीसरा उद्देश्य नागरिक शासन को समाप्त करना है और 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनाने वाले और उसमें शामिल लोगों को ढूंढ निकाला जाएगा।
बयान
जब आप मजबूत होते हैं तो लोग आपके साथ गठबंधन बनाते हैं- नेतन्याहू
नेतन्याहू से पूछा गया कि वे किन देशों के साथ शांति समझौते की उम्मीद करते हैं और क्या उसमें सऊदी अरब है। नेतन्याहू ने कहा, "मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं परिणाम देना चाहता हूं। लेकिन हर कोई उन्हें देखेगा। लेबनान के साथ ऐसे समझौते हुए हैं, जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अन्य देशों के साथ भी संपर्क हैं। आप मजबूत होते हैं, तो लोग आपके साथ गठबंधन बनाते हैं। आपके साथ शांति भी स्थापित करते हैं।"