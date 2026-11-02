ट्रंप पर दबाव बना रहे नेतन्याहू, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान पर हमले की इच्छा

रिपोर्ट में इजरायली और अमेरिकी सूत्रों का हवाला है। इजरायली सूत्र ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत को 'काफी जटिल' बताया, जबकि अमेरिकी सूत्र ने इसे 'सीधी बातचीत' कहा।

इसका मतलब है कि नेतन्याहू ने ट्रंप पर ईरान हमले का दबाव बनाया, लेकिन ट्रंप ने बिना घुमावदार बात करते हुए सीधे तौर पर मना कर दिया। इससे दोनों के बीच असमति देखी गई।

ट्रंप ने बताया था कि उनकी नेतन्याहू से बात हुई है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी।