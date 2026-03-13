बेंजामिन नेतन्याहू का दावा- इजरायली सेना के हमले में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की मौत

बयान

हमने हमला किया ताकि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करे- नेतन्याहू

नेतन्याहू ने कहा, "अगर हमने तुरंत कार्रवाई नहीं की होती, तो कुछ महीनों में ईरान किसी भी हमले से अप्रभावित हो जाता। इसलिए, अमेरिका-इजरायल ने मिलकर लड़ाई लड़ी ताकि परमाणु हथियार विकसित न हो। ईरान को उन बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से रोकना ही हमारा उद्देश्य है, जो इजरायल-अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा हैं।" नेतन्याहू ने कहा, "मौजूदा युद्ध में इजरायल ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और एक बहुत महत्वपूर्ण परमाणु वैज्ञानिक को मार गिराया है।"