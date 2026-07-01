बेल्जियम के एंटवर्प शहर में 10 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग

बेल्जियम के एंटवर्प शहर में 10 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, कई की मौत

लेखन गजेंद्र 05:51 pm Jul 01, 202605:51 pm

क्या है खबर?

बेल्जियम के एंटवर्प शहर में बुधवार को एक 10 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसा शहर के लिंकरोएवर में हुआ है। अभी तक मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। मौके पर बचाव दल मौजूद है, जो इमारत में बचाव अभियान चला रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय 200 से अधिक लोग इमारत में मौजूद थे।