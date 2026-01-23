बेल्जियम में कुर्द समर्थक प्रदर्शन के दौरान लोगों पर चाकू से हमला, 6 घायल
क्या है खबर?
यूरोपीय देश बेल्जियम के एंटवर्प शहर में गुरुवार शाम कुर्द समर्थक विरोध-प्रदर्शन के दौरान लोगों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस प्रवक्ता वाउटर ब्रुयन्स ने बताया कि घटना एंटवर्प बंदरगाह शहर में ओपेराप्लेन (ओपेरा स्क्वायर) के पास हुई है, जिसमें दो घायलों की हालत गंभीर है। पुलिस ने घटना में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जो हमले से पहले प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए थे।
हमला
आतंकवादी हमला मानने से इंकार
पुलिस ने बताया कि वह मामले की जांच हत्या के प्रयास के मामले में कर रही है न कि आतंकवादी हमले के रूप में। बताया जा रहा है कि ओपेरा हाउस के बाहर लगभग 300 लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति प्रदर्शकारियों में घुस गया और चाकू चलाने लगा। बेल्जियम में कुर्द प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह नवबेल के प्रवक्ता ओरहान किलिक ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन में परिवार, महिलाएं और बच्चे शामिल थे।
जांच
ब्रसेल्स में हिंसक हुआ था प्रदर्शन
कुर्द के समर्थन में प्रदर्शन यूरोप में रहने वाले कुर्द डायस्पोरा (प्रवासी समुदाय) द्वारा आयोजित किए जो हैं, जो सीरिया में कुर्दों के खिलाफ हो रही हिंसा और हमलों के विरोध में हैं। इससे पहले 21 जनवरी 2026 को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भी यूरोपीय संघ मुख्यालय के सामने कुर्द समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस तथा वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया