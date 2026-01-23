बेल्जियम में कुर्द समर्थक प्रदर्शन के दौरान लोगों पर चाकू से हमला, 6 घायल

बेल्जियम के एंटवर्प में कुर्द समर्थक प्रदर्शन के दौरान लोगों पर चाकू से हमला

लेखन गजेंद्र 10:47 am Jan 23, 202610:47 am

क्या है खबर?

यूरोपीय देश बेल्जियम के एंटवर्प शहर में गुरुवार शाम कुर्द समर्थक विरोध-प्रदर्शन के दौरान लोगों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस प्रवक्ता वाउटर ब्रुयन्स ने बताया कि घटना एंटवर्प बंदरगाह शहर में ओपेराप्लेन (ओपेरा स्क्वायर) के पास हुई है, जिसमें दो घायलों की हालत गंभीर है। पुलिस ने घटना में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जो हमले से पहले प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए थे।