शेख हसीना ने बांग्लादेश की वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है (फाइल तस्वीर)

शेख हसीना बोलीं- आजादी नहीं मिलती तो पाकिस्तानी सेना के जूते तले होता बांग्लादेश

लेखन आबिद खान 03:43 pm Nov 29, 202603:43 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिरासत के दौरान लोगों की मौत हो रही है और 1971 के संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सैनानियों को निशाना बनाया जा रहा है। हसीना ने कहा, "अगर बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ होता तो आज किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देश आज भी पाकिस्तानी सेना के जूतों तले दबा होता।"