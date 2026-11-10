बांग्लादेशी अभियोजक ने शेख हसीना के वापसी पर बड़ा बयान दिया है

बांग्लादेशी अभियोजक का शेख हसीना के वापसी पर बड़ा बयान, कहा- लौटने पर फांसी ही विकल्प

लेखन भारत शर्मा 04:52 pm Nov 10, 202604:52 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए तख्तापलट के बाद भारत भागकर आईं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी की खबरों ने फिर से हलचल मचा दी है। बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि हसीना के पास वापस लौटने के बाद फंसी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। हसीना पर 2024 के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूर कार्रवाई और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई है।