बांग्लादेश में हिंदू युवक की पत्नी बोली- हमारा किसी से कोई विवाद नहीं

सीमा ने बांग्ला भाषा में कहा कि वह हिंदू है और बस शांति से रहना चाहती हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाती है। उन्होंने बताया कि उनके पति पर हमला करने वाले मुसलमान थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। बताया जा रहा है कि खोकन दास की हालत गंभीर है। उनको गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में रखा गया है।

घटना

2 हफ्ते में चौथी बड़ी घटना

बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। 24 दिसंबर को कलिमोहर यूनियन के हुसैनडांगा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल को कथित तौर पर भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। इससे पहले 18 दिसंबर को 25 साल के दीपू चंद्र दास को मयमनसिंह की भालुका उपजिला में ईशनिंदा के आरोपों के बाद हत्या कर दी और पेड़ से लटकाकर आग लगा दी थी। पिछले दिनों पिरोजपुर में एक हिंदू घर में आग लगा दी गई थी।