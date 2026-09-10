BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान- रिपोर्ट

न्यूज18 से एक राजनयिक सूत्र ने कहा, "प्रधानमंत्री रहमान जल्द से जल्द भारत का दौरा करने के इच्छुक हैं, लेकिन इस दौरे के बाद उन्हें अपने देश में अपने लोगों के सामने जो उपलब्धियां और निष्कर्ष प्रस्तुत करने होंगे, उनके बारे में चिंतित हैं। शेख हसीना का मुद्दा रहमान की सरकार के लिए असहज है।"

इस अधिकारी ने कहा कि हसीना को बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें छात्र प्रदर्शन के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है।