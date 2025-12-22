बांग्लादेश में उस्मान हादी के बाद NCP के नेता की गोली मारकर हत्या
क्या है खबर?
बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले हिंसक वारदातें नहीं रुक रही हैं। इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी के बाद अब खुलना जिले में नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। यह घटना दोपहर करीब 12:00 बजे सोनाडांगा पुलिस थाना क्षेत्र में घटी है। मृतक NCP नेता मोतलेब शिकदार (42) हैं, जो पार्टी के खुलना मंडल प्रमुख और श्रमिक शाखा के केंद्रीय संयोजक थे। गोली मारने वाले अज्ञात हमलावर थे।
हत्या
चुनाव प्रचार में लगे थे शिकदार
पार्टी की संयुक्त सदस्य सचिव डॉ महमूदा मितु ने फेसबुक पर शिकदार की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "NCP खुलना संभागीय प्रमुख और श्रमिक बल विंग के केंद्रीय आयोजक मोतलेब शिकदार को कुछ देर पहले गोली मार दी गई। उन्हें गंभीर हालत में खुलना मेडिकल अस्पताल ले जाया गया है।" बता दें कि शिकदार पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को आम चुनाव होना है।
हिंसा
उस्मान हादी को भी चुनाव प्रचार में मारी गई थी गोली
इससे पहले 12 दिसंबर को इंकलाब मंच के कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारी गई थी। उनको बाइक सवार 2 हमलावरों ने सिर पर गोली मारी थी। उनको इलाज के लिए सिंगापुर में भर्ती कराया गया था, जहां 18 दिसंबर को दम तोड़ दिया। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। इस बीच मयमनसिंह जिले में एक हिंदू युवक को ईशनिंदा के आरोप में हत्या कर जला दिया गया।