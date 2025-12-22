बांग्लादेश में NCP नेता की गोली मारकर हत्या

बांग्लादेश में उस्मान हादी के बाद NCP के नेता की गोली मारकर हत्या

क्या है खबर?

बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले हिंसक वारदातें नहीं रुक रही हैं। इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी के बाद अब खुलना जिले में नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। यह घटना दोपहर करीब 12:00 बजे सोनाडांगा पुलिस थाना क्षेत्र में घटी है। मृतक NCP नेता मोतलेब शिकदार (42) हैं, जो पार्टी के खुलना मंडल प्रमुख और श्रमिक शाखा के केंद्रीय संयोजक थे। गोली मारने वाले अज्ञात हमलावर थे।