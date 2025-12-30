बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, सहकर्मी ने गोली मारी
क्या है खबर?
बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में सोमवार शाम को एक 40 वर्षीय हिंदू व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। घटना जिले के भालुका उपजिला के मेहराबारी क्षेत्र में घटी है। बजेन्द्र बिस्वास के रूप में हुई है, जबकि आरोपी 22 वर्षीय नोमान मियां हैं। दोनों सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड में कार्यरत थे। पुलिस ने इसे आकास्मिक घटना बताई है, जिसमें गोली "गलती" से चली है। बता दें, मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद यह दूसरा मामला है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय कारखाने में लगभग 20 अंसार संगठन कर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान बिस्वास और नोमान मियां परिसर के अंदर एक साथ बैठे थे, तभी नोमान के पास मौजूद शॉटगन से गोली चल गई। गोली बिस्वास की बाईं जांघ में लगी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और काफी खून बहा। कारखाने के सहकर्मियों ने बिस्वास को तुरंत भालुका उपजिला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
गिरफ्तार
नोमान मियां गिरफ्तार
पुलिसस ने बताया कि बिस्वास सिलहट सदर के कादिरपुर गांव का निवासी था, जबकि नोमान सुनामगंज के ताहेरपुर क्षेत्र के बलुतुरी बाजार का निवासी है। पुलिस ने नोमान को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। बता दें कि बांग्लादेश में अंसार का तात्पर्य बांग्लादेश अंसार और ग्राम रक्षा दल (अंसार-वीडीपी) से है, जो एक वर्दीधारी सहायक बल है। अंसार कर्मी आमतौर पर कारखानों, बैंकों, चुनाव स्थलों और सरकारी प्रतिष्ठानों में तैनात होते हैं।
पिछले मामले
हाल ही में तीसरी ऐसी हत्या
हाल ही में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ी है। 18 दिसंबर को भालुका में भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास को पीट-पीटकर मार डाला था। उसे पीटा गया, उसके कपड़े उतारे गए और बाद में आग लगा दी गई। इसके कुछ दिनों बाद, मयमनसिंह के बाहर एक अन्य घटना में एक और हिंदू व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला गया। भारत और मानवाधिकार समूहों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है।