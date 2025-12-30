बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, सहकर्मी ने गोली मारी

बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू व्यक्ति की गोली से मौत

लेखन गजेंद्र संपादन Manoj Panchal 04:27 pm Dec 30, 202504:27 pm

बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में सोमवार शाम को एक 40 वर्षीय हिंदू व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। घटना जिले के भालुका उपजिला के मेहराबारी क्षेत्र में घटी है। बजेन्द्र बिस्वास के रूप में हुई है, जबकि आरोपी 22 वर्षीय नोमान मियां हैं। दोनों सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड में कार्यरत थे। पुलिस ने इसे आकास्मिक घटना बताई है, जिसमें गोली "गलती" से चली है। बता दें, मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद यह दूसरा मामला है।