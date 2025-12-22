बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक में होगी

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उस्मान हादी के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का फैसला किया

लेखन गजेंद्र 05:40 pm Dec 22, 202505:40 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को ऐलान किया कि इंकलाब मंच के कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने यह कदम इंकलाब मंच के नेताओं द्वारा अगले साल चुनाव को बाधित करने की धमकी देने के कुछ घंटे बाद उठाया है। कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुनवाई 90 दिन में पूरी हो जाएगी।