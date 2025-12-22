बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक में होगी
क्या है खबर?
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को ऐलान किया कि इंकलाब मंच के कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने यह कदम इंकलाब मंच के नेताओं द्वारा अगले साल चुनाव को बाधित करने की धमकी देने के कुछ घंटे बाद उठाया है। कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुनवाई 90 दिन में पूरी हो जाएगी।
धमकी
इंकबाल मंच ने दी थी धमकी
इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने शाहबाग स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी थी कि हादी की हत्या के मामले में पूर्ण मुकदमे के बिना कोई भी चुनाव स्वीकार्य नहीं होगा,। उन्होंने कहा था कि अगर इस मांग को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन सड़कों पर होगा। उन्होंने मोहम्मद यूनुस से एक विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करने के लिए FBI या स्कॉटलैंड यार्ड जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद लेने की मांग की है।
हत्या
12 दिसंबर को मारी गई थी गोली
ढाका में जुलाई विद्रोह के प्रमुख आयोजक और इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी। उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद इलाज के लिए सिंगापुर ले गए, जहां 18 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर फैलते ही ढाका में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया संस्थानों में आग लगा दी थी।