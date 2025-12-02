खालिदा जिया की पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का जवाब दिया

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का दिया ये जवाब

लेखन गजेंद्र 09:55 am Dec 02, 202509:55 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के लिए एक संदेश लिखा था, जिसका मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने मंगलवार को जवाब दिया है। BNP ने एक्स पर लिखा, 'BNP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके भेजे गए संदेश और BNP चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के जल्दी ठीक होने की शुभकामनाओं के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती है। BNP इस सद्भावपूर्ण व्यवहार और समर्थन देने की इच्छा की बहुत तारीफ करती है।'