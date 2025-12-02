बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का दिया ये जवाब
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के लिए एक संदेश लिखा था, जिसका मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने मंगलवार को जवाब दिया है। BNP ने एक्स पर लिखा, 'BNP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके भेजे गए संदेश और BNP चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के जल्दी ठीक होने की शुभकामनाओं के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती है। BNP इस सद्भावपूर्ण व्यवहार और समर्थन देने की इच्छा की बहुत तारीफ करती है।'
चिंता
प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य पर जताई थी चिंता
प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को एक्स पर बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री 80 वर्षीय जिया के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी और उनके स्वस्थ होने की कामना की थी। उन्होंने लिखा था, 'बेगम खालिदा ज़िया की सेहत के बारे में जानकर बहुत चिंता हुई, जिन्होंने कई सालों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है। हमारी दिल से दुआएं और शुभकामनाएं उनके जल्दी ठीक होने के लिए हैं। भारत हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है।
तबीयत
कैसी है जिया की तबीयत?
जिया पहले फेफड़ों में संक्रमण से पीड़ित थीं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब यह गंभीर हो गया है, जिसके बाद उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट में स्थानांतरित करना पड़ा है। जिया वेंटिलेशन पर हैं और विदेशी विशेषज्ञों वाली मेडिकल टीम इलाज कर रही है। जिया लंदन में 4 माह इलाज कराने के बाद 6 मई को ढाका लौटीं हैं। उन्हें 23 नवंबर को हृदय-फेफड़ों से जुड़ी जटिलताओं के कारण अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।