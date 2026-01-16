बांग्लादेश के सिलहट में हिंदू शिक्षक के घर में आग लगी, परिवार को लोग सुरक्षित

LOADING...
बांग्लादेश में हिंदू शिक्षक के घर में आग लगी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Jan 16, 2026
11:44 am
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हमले रुक नहीं रहे हैं। अब सिलहट जिले के गोवाईघाट उपज़िला में स्थित शिक्षक बिकाश रंजन देब के घर में आग लगने की सूचना मिली है। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। इलाके में बिकाश कुमार को 'झुन्नू सर' के नाम से जाना जाता है। घटना में उनके परिवार को लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है।

आग लगने की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें हमले की भयावहता और प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि आग घर में तेजी से फैल रही है और परिवार के सदस्य भागकर कुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। घर में आग कैसे लगी, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

समाचार एजेंसी ANI ने इलाके के पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि घर में आग गुरुवार को दोपहर साढ़े 3 बजे लगी थी, जिसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीड़ित शिक्षक देब ने उनको बताया कि उनका कोई पारिवारिक या निजी शत्रु नहीं है और इलाके में सभी धर्मों के लोग सद्भाव के साथ रहते हैं। बिकाश ने बताया कि आग लगने से उनका 50 लाख टका का नुकसान हो गया है।

