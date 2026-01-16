बांग्लादेश के सिलहट में हिंदू शिक्षक के घर में आग लगी, परिवार को लोग सुरक्षित

आग लगने की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें हमले की भयावहता और प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि आग घर में तेजी से फैल रही है और परिवार के सदस्य भागकर कुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। घर में आग कैसे लगी, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

UNENDING XENOPHOBIA THE WORLD WATCHES SILENTLY Another targeted attack on a Hindu family in Bangladesh. The home of teacher Birendra Kumar Dey (“Jhunu Sir”) in Sylhet’s Gowainghat was set on fire again. pic.twitter.com/injFKFqMkZ

जांच

पुलिस ने कहा- शॉर्ट सर्किट से लगी आग

समाचार एजेंसी ANI ने इलाके के पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि घर में आग गुरुवार को दोपहर साढ़े 3 बजे लगी थी, जिसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीड़ित शिक्षक देब ने उनको बताया कि उनका कोई पारिवारिक या निजी शत्रु नहीं है और इलाके में सभी धर्मों के लोग सद्भाव के साथ रहते हैं। बिकाश ने बताया कि आग लगने से उनका 50 लाख टका का नुकसान हो गया है।