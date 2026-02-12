बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पहला चुनाव, मतदान शुरू
क्या है खबर?
बांग्लादेश में गुरुवार को 13वें संसदीय चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद यह देश का पहला आम चुनाव है। बांग्लादेश की आजादी के बाद से यह पहला चुनाव है, जिसमें प्रमुख आवामी लीग पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है। उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। इस बार मुख्य मुकबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के बीच है।
चुनाव
42,761 मतदान केंद्र बनाए गए
बांग्लादेश में कुल 350 सीटें हैं, जिसमें 50 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आज 299 पर चुनाव हो रहा है। देश में कुल 12.7 करोड़ मतदाता है, जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू मतदाता डेढ़ करोड़ के आसपास हैं। चुनाव के लिए 42,761 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 50 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं और कुल 2,028 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 273 निर्दलीय और 83 महिला उम्मीदवार हैं। देश में 21,506 मतदान केंद्रों अतिसंवेदनशील हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है।
सुरक्षा
चुनाव के लिए 10 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात
देश में सुबह साढ़े 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो साढ़े 4 बजे तक चलेगा। लगभग 10 लाख सुरक्षाकर्मी सभी मतदान केंद्रों और प्रमुख सड़कों पर तैनात हैं। इसमें एक लाख सैन्यकर्मी, 5,000 नौसेना, 3,730 वायुसेना, 37,453 बांग्लादेश सीमा रक्षक, 3,585 तटरक्षक, 1.87 लाख पुलिसकर्मी, 9,349 रैपिड एक्शन, 5.76 लाख अंसार और अन्य शामिल हैं। चुनाव में 8 लाख चुनाव अधिकारी लगे हैं। विदेशों से 335 पर्यवेक्षक बांग्लादेश में हैं।
जनमत
जनमत संग्रह में भी हिस्सा लेंगे लोग
बांग्लादेश में गुरुवार को सिर्फ राष्ट्रीय चुनाव ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी हो रहा है, जिस पर जनता को निर्णय लेना है। मतदाताओं को चुनाव केंद्रों पर इसका अलग से पर्चा दिया जा रहा है। देश में 6.48 करोड़ पुरुष और 6.28 करोड़ महिला मतदाता अपने-अपने प्रतिनिधियों को चुनने के साथ जुलाई में पारित राष्ट्रीय चार्टर पर एक जनमत संग्रह में भी हिस्सा लेंगे। इसी जनमत संग्रह के परिणाम से शासन व्यवस्था को आकार मिलने की उम्मीद है।
चुनाव
चुनाव में किसके-किसके बीच मुकाबला?
चुनाव में बेगम खालिदा जिया की पार्टी BNP 292, शफीकुर रहमान की जमात ने 225 और युवा छात्रों द्वारा बनाई गई नाहिद इस्लाम की नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी (NCP) ने 32 उम्मीदवार उतारे हैं। खालिदा जिया के निधन के बाद उनके बेटे तारिक रहमान पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेश में जुलाई 2024 के आंदोलन के समय हिंसा के कारण आवामी लीग पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
धांधली
आवामी लीग और BNP ने रात में मतदान का आरोप लगाया
BNP और आवामी लीग ने चुनाव से पहले ही रात में धांधली का आरोप लगाया है और गुपचुप तरीके से मतदान कराने की बात कही है। BNP ने एक्स पर दावा किया कि ढाका-6 के वार्ड 43 में जुबली स्कूल और कॉलेज स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की उपस्थिति के बिना मतपत्रों पर मुहर लगाई जा रही थी। आवामी लीग ने एक्स पर लिखा, 'रातोंरात मतदान। यह चुनाव है या सत्ता हथियाना? कोई मतदाता-कोई पारदर्शिता नहीं। कोई लोकतंत्र नहीं।'
ट्विटर पोस्ट
बांग्लादेश में चुनाव आज
Bangladesh heads to crucial polls today, marking a return to democracy after the 2024 ouster of Sheikh Hasina in a Gen Z‑driven uprising.— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) February 12, 2026
The contest pits two coalitions - the Bangladesh Nationalist Party (BNP) and the Islamist Jamaat‑e‑Islami, with opinion polls giving an edge… pic.twitter.com/dIUu9Lo133