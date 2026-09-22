बांग्लादेश के ढाका में हमलावरों ने हिंदू व्यापारी को सरेराह गोली मारी, सोने के आभूषण लूटे

रिपोर्ट के मुताबिक, अंतर को पैर में गोली लगी है, जबकि उनके भाई के पैर में देसी बम के छर्रे लगे हैं। मौके पर दोनों के पास एक टिफिन में काफी सोने के आभूषण थे, जो हमलावरों ने लूट लिए।

परिवार ने बताया कि अंतर सोने के आभूषणों को दुकान तक लाने-ले जाने के लिए नियमित रूप से टिफिन कैरियर का इस्तेमाल करते थे।

पुलिस ने बताया कि घटना में किसी परिचित का हाथ हो सकता है।