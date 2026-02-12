बांग्लादेश के 2 मतदान केंद्रों पर देसी बम विस्फोट, मदरसे में BNP नेता की हत्या

बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए जारी मतदान के बीच हिंसा की खबरें आई हैं। यहां के मुंशीगंज और गोपालगंज के मतदान केंद्रों पर देसी बम विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं। मुंशीगंज में पुलिस को उपद्रवियों ने दौड़ाया भी है। दूसरी तरफ, खुलना के एक मतदान केंद्र पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) कार्यकर्ता की एक झगड़े के बाद हत्या कर दी गई है। एक फेनी में भी महिला नेता का भी शव मिला है।

हिंसा मुंशीगंज में 2 उम्मीदवारों की झड़प के बाद विस्फोट डेली स्टार के मुताबिक, मुंशीगंज सदर उपजिला के मखाती गुरुचरण हाई स्कूल में देसी बम विस्फोट किया गया है। घटना 2 प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों की झड़प के बाद सामने आई है। सदर उपज़िला निर्बाही अधिकारी मोहम्मद मसूदुर रहमान ने बताया कि केंद्र पर एक मामूली घटना घटी है, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और मतदान जारी है। अभी तक पुलिस ने किसी के हताहत या घायल होने की पुष्टि नहीं की है।

विस्फोट गोपालगंज में 3 लोग घायल इसी तरह, गोपालगंज के एक मतदान केंद्र पर देसी बम विस्फोट में दो अंसार सदस्यों और एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान अंसार सदस्यों सुकांतो मजूमदार और जमाल मोल्ला, कस्बे के आरामबाग इलाके के अशरफ अली मिशु की 13 वर्षीय बेटी अमीना खानम के रूप में हुई है। पुलिस अभी तक मुंशीगंज औऱ गोपालगंज में हुए विस्फोट में आरोपियों की पहचान जाहिर नहीं की है और न ही उनको पकड़ा है।

हत्या मदरसा मतदान केंद्र में जमात नेता से हाथापाई के बाद BNP नेता की मौत खुलना के आलिया मदरसा मतदान केंद्र के अंदर गुरुवार सुबह वोटों की हेराफेरी को लेकर हुई झड़प के बाद BNP कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनकी खुलना मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मृतक की पहचान खुलना महानगरपालिका BNP के पूर्व कार्यालय सचिव महिफ़ुज़्ज़मान कोच्चि (58) के रूप में हुई है। उनकी मदरसे के वर्तमान प्रधानाध्यापक और जमात-ए-इस्लामी के नेता मोहम्मद अब्दुर रहीम सरदार से हाथापाई हुई और वे जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी।

